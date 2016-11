BlizzCon 2016 - Die 5 coolsten Dinge an der Blizzard-Messe

Donnerstag, 10. November 2016 um 18:00

Redakteur Julius Busch war für uns auf der BlizzCon 2016 und hatte dabei natürlich die Kamera im Gepäck.In diesem Video zieht er Fazit über seine Erlebnisse. Was macht die BlizzCon zu einer so besonderen Messe? Was sind die coolsten Dinge, die man dort unbedingt erledigen sollte? In diesem Video gibt es einige Impressionen von der Messe und ein paar Empfehlungen von Julius.

Die zehnte BlizzCon zum 25. Jubiläum von Blizzard Entertainment BlizzCon 2016 fand am 4. und 5. November 2016 in Anaheim statt.