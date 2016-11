Blizzcon 2016 Goodie-Bag - Unboxing der Fan-Schatztruhe

Freitag, 04. November 2016 um 10:40

Was steckt im Goodie Bag der Blizzcon 2016? Julius packt sein Exemplar im Video aus und lüftet das Geheimnis. Er ist bereits seit einem Tag in Anahaheim, Texas. Dort findet am 4. und 5. November die zehnte Blizzcon statt, die gleichzeitig das 25-jährige Firmenubiläum von Blizzard markiert. Auf der Fan-Masse gibt es eSport-Turniere, Cosplay-Wettbewerbe, Anspielstationen, Neuankündigungen (man munkelt ja, dass vielleicht sogar Diablo 4 enthüllt wird) und allerlei andere Aktivitäten. Julius wird uns in einem späteren Video zeigen, wie es auf der Blizzcon 2016 zuging.



Im Goodie-Bag, oder besser in der Goodie-Kiste, gibt es allerlei Fanartikel und Andenken ans Event. Alle Teilnehmer vor Ort erhalten diese Kiste zusammen mit ihrem Eintrittsbändchen. Aber auch Käufer des virtuellen Tickets, das den Zugang zu zahlreichen Livestreams sowie digitale Boni beinhaltet, können diese Kiste für 35 US-Dollar erwerben - wenn sie nicht bereits ausverkauft ist.

Kleiner Rückblick: Das steckte im Goodie-Bag der Blizzcon 2015 (Video)