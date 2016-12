Boundless - Sandbox-Abenteuer präsentiert sich im Trailer zur PSX 2016

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 14:24

Mit Boundless legt das britische Entwicklerstudio Wonderstruck sein bisher ambitioniertestes Projekt vor. In dem Open World-Sandbox-Abenteuer startet jeder Spieler in seiner eigenen, zufallsgenerierten Welt, kann jedoch Portale nutzen, um in die Welten anderer Spieler zu reisen. Das stark von Minecraft inspirierte Projekt kann mit einem umfangreichen Crafting-System punkten, das allerlei Möglichkeiten zur Gestaltung der Spielwelt lässt.

Boundless soll 2017 für PS4 und PC erscheinen. Eine Early Access-Version lässt sich bereits auf Steam finden.