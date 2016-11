Call of Duty: Infinite Warfare - Community-Event: So gefällt's den Spielern (Sponsored Video)

Donnerstag, 03. November 2016 um 15:20

Die offene Beta von Call of Duty: Infinite Warfare konnte sich theoretisch alle CoD-Fans herunterladen, aber nur vier davon hatten die Chance, die Multiplayer-Beta am 24. Oktober bei uns in der Redaktion zu zocken. Aus den über 300 Bewerbern für das Community-Event spielten schließlich Niklas, Fabian, Kathrin und Alex einen Nachmittag lang auf der PS4 gegen das Netz und versuchten dabei in einem kleinen Fun-Turnier, sich gegenseitig in den Killzahlen zu überbieten.

Am Ende konnte Alex sich den 1. Platz sichern und ein PS4-Bundle mit Konsole und Call of Duty sichern, für die anderen gab's aber ebenfalls coole Gewinne wie CoD-Kunstdrucke, Shirts und Tassen. Außerdem winkte jedem Mitspieler eine Version von Call of Duty: Infinite Warfare für die Plattform der Wahl.

Die Preise für die Teilnehmer wurden von Activision und Mad Catz zur Verfügung gestellt.