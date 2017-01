Call of Duty: Infinite Warfare - Gameplay-Trailer zur Zombie-Episode »Rave in the Redwoods«

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 08:28

Der Trailer zum Sabotage-DLC für den Shooter Call of Duty: Infinite Warfare zeigt einige Gameplay-Szenen aus der neuen Zombie-Episode »Rave in the Redwood«.

Zur Story des Zombie-Abenteuers: Das Quartett aus »Zombies in Spaceland« konnte aus dem Freizeitpark der 80er-Jahre entkommen und stürzen Hals über Kopf in eine Rave-Party der 90er-Jahre. Dabei gibt es nicht nur die unweigerlichen Zusammenstöße mit Zombies, sondern auch ein Wiedersehen mit Willard Wyler. Zudem hat der Hollywood-Schauspieler Kevin Smith einen Auftritt.

Der Sabotage-DLC für Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 31. Januar 2017 zunächst exklusiv für die PlayStation 4. Einige Wochen später steht er dann auch auf dem PC zum Download bereit,