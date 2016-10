Call of Duty: Infinite Warfare - Live Action-Trailer zum Launch schießt frustrierte Gamer ins All

Mittwoch, 26. Oktober 2016 um 10:55

Der Live-Action Trailer zum Launch von Call of Duty: Infinite Warfare hält für alle Realitätsgeschädigten eine passende Alternative bereit: Wem es auf der Erde zu bunt wird, möge sich bitte in den Weltraum begeben.

Der Kurzfilm von Regisseur Peter Berg folgt einer Gruppe von Gamern, darunter US-Schwimmer Michael Phelps und Schauspieler Danny McBride (Ananas Express), die dem irdischen Dasein frustriert den Rücken kehren und sich wilde Gefechte in der Schwerelosigkeit liefern. Das gleichermaßen amüsante wie befremdliche Ergebnis lässt sich oben betrachten.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PS4, Xbox One und PC.