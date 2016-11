Call of Duty: Infinite Warfare - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

Freitag, 04. November 2016 um 14:30

Wir vergleichen die Grafik von Call of Duty Infinite Warfare auf dem PC bei maximalen Grafik-Details mit PS4 und Xbox One. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Call of Duty Infinite Warfare kommt erneut mit einem Sci-Fi Setting und einer Einzelspielerkampagne in der unter anderem Game of Thrones Star Kit Harrington und UFC Star Conor McGregor Hauptrollen spielen. Außerdem soll Formel 1 Star Lewis Hamilton einen Auftritt haben. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.