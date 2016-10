Call of Duty: Infinite Warfare - PS4-Trailer zur Multiplayer-Beta zeigt, worauf wir uns freuen können

11.10.2016 10 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Bis zum Start der Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare dauert es nicht mehr lange. Schon ab dem 14. Oktober dürfen die Vorbesteller der PS4-Version in ihre Combat Rigs schlüpfen und sich auf den neuen Schlachtfeldern beweisen. Ab dem 21. Oktober kommen dann auch die normalen PS4- und Xbox One-Spieler in den Genuss der Multiplayer-Beta. Der knackige Trailer, der das Event ankündigt, zeigt uns schon einmal worauf wir uns freuen können.

Zahlreiche neue Gadgets, die neuen Combat Rigs, frische Modi und Maps erwarten uns. Was wir genau in der Beta geboten bekommen, könnt ihr übrigens hier nachlesen.



Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PS4, Xbox One und PC.