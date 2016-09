Call of Duty: Infinite Warfare - Story-Trailer zeigt erstmals GoT-Star Kit Harington als Bösewicht

15.09.2016 3.035 Views 6 Kommentare 2 Gefällt mir

Dass Game of Thrones-Star Kit Harington eine Rolle in Call of Duty: Infinite Warfare übernehmen wird, ist schon lange kein Geheimnis mehr, doch noch bekamen wir Jon Snow in seinem Videospiel-Debüt nicht zu Gesicht. Der neue Story-Trailer zu Activision Shooter ändert das nun und wir lernen Admiral Salen Kotch kennen, der auf der Seite der Settlement Defense Front gegen den Spieler kämpfen wird.

Ebenfalls erstmals im Spiel zu sehen, ist der UFC-Kämpfer Conor McGregor, der an Haringtons Seite den Bösewicht Captain Bradley Fillion mimen wird. Falls ihr Vorbesteller seid, könnt ihr den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare ab dem 14. Oktober kostenfrei auf der PS4 testen. Xbox One-Besitzer müssen sich leider etwas länger gedulden.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 4. November für PS4, Xbox One und PC.