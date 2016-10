Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Guide zum Tutorial: Clape bricht den Rekord!

06.10.2016 56 Views 0 Kommentare 1 Gefällt mir

Auch in Call of Duty: Modern Warfare Remastered für PC, PS4 und Xbox One gibt es den schon aus dem Original bekannten Hindernis-Parcours in einem nachgebauten Schiff im Kapitel »Der Neue« zu Beginn der Kampagne. Um da den Erfolg (Achievement/Trophy) »Best of the Best« zu verdienen, muss man den in unter 15,1 Sekunden absolvieren. Klingt unmöglich, ist aber machbar. Der Trick daran ist, mit dem Genauigkeitsbonus (Accuracy) die eigene Zeit zu verkürzen. Wie das geht zeigt Clape in unserem Guide-Video.

