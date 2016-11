Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Minimale und maximale Details im Grafik-Vergleich

Dienstag, 08. November 2016 um 16:19

Wir vergleichen die Grafik von Call of Duty Modern Warfare Remastered auf dem PC mit minimalen und maximalen Grafik-Details bei 4K Auflösung. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Call of Duty Modern Warfare Remastered ist Teil der Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition und kommt mit einer optisch aufgebohrten Einzelspieler-Kampagne sowie Mehrspielerkarten, 10 davon stehen von Beginn an zur Verfügung, weitere kommen nach und nach dazu. Das Remaster hebt die Grafik von Call of Duty 4: Modern Warfare aus 2007 auf ein aktuelles Level mit verbesserten Texturen, Modellen, Details, Beleuchtung, Spiegelungen und viel mehr. Besonders deutlich wird der Unterschied im Vergleich zu den Last-Gen Konsolen PS3 und Xbox 360. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter. Dieses Video in 4K UHD auf Candyland ansehen.