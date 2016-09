Call of Duty: Modern Warfare Remastered - Story-Trailer zum Singleplayer

30.09.2016 169 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Besitzer eines PCs oder einer Xbox One müssen noch etwas warten, während Vorbesteller der PS4-Version von Call of Duty: Infinite Warfare schon bald die Möglichkeit haben, das zugehörige Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered einen Monat vor Release zu spielen. Statt am 4. November können PS4-Spieler also bereits ab dem 5. Oktober loslegen, womit genügend Zeit bleibt, noch einmal die Singleplayer-Kampagne zu erleben, die im Launch-Trailer spektakulär in Szene gesetzt ist.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered erscheint nur als digitaler Download zur Special Edition von Call of Duty: Infinite Warfare und ist nicht separat erhältlich.