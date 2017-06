Call of Duty: WW2 - Preview-Video: So gut wird der Multiplayer

Freitag, 16. Juni 2017 um 17:11

Nach etlichen Ausflügen in moderne und futuristische Kriegsszenarien kehrt Call of Duty zurück zu seinen Wurzeln: In WW2 kämpfen wir uns wieder durch die Schlachtfelder des zweiten Weltkriegs.

Auf der E3 in Los Angeles konnte Johannes Rohe den neuen Ego-Shooter von Sledgehammer Games ausgiebig anspielen und sowohl eine Mission der Solokampagne sehen als auch den Multiplayer-Modus ausprobieren. Auf dei verschiedenen Maps gab es dabei drei Modi zur Auswahl: Team-Deathmatch, Domination und den neuen Spielmodus »War«, in dem man nicht nur Gegner erledigen, sondern nebenbei noch spezielle Aufgaben erfüllen muss (zum Beispiel eine Brücke bauen).

Im E3-Preview-Video spricht Johannes mit Julius Busch darüber, wie sich das neue Call of Duty im Mehrspieler anfühlt, wie genau der War-Modus funktioniert und wie brutal die Solokampagne wird.

Mehr zu Call of Duty: WW2 erfahren Sie in unserer GameStar-Plus-Preview und unserer Analyse des ersten Gameplays.