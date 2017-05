Candy Crush - Beklemmend heiterer Trailer zur TV Show

Sonntag, 14. Mai 2017 um 13:40

Candy Crash wird zu einer TV-Show. Im ersten Trailer zeigt sich die Spielshow von der erwartungsgemäß heiteren Seite: Mehrere Leute treten gegeneinander an und schauen in diversen Spielchen, wer den Pokal verdient. Executive Producer der Serie ist Matt Kunitz, der schon in der Game Show Fear Factor (2001 - 2006) Teams Geld für halsbrecherische Stunts angeboten und in Wipeout zwei Dutzend Teilnehmer durch einen Hindernis-Parcour gescheucht hat. Ein Mann vom Fach also.