Citadel: Forged with Fire - Early Access-Trailer zum MMO-Mix aus Harry Potter, Skyrim & ARK

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 15:50

Die Entwickler von Blue Isle, die wir von Slender: The Arrival kennen, planen mit dem MMO Citadel: Forged With Fire ein gigantisches Online-RPG, das viele Elemente aus The Elder Scrolls 5: Skyrim, Harry Potter und ARK: Survival Evolved wild durcheinander mixt. Ab heute startet Citadel: Forged With Fire in die Early Access-Phase und kann via Steam in einer unfertigen Version gespielt werden.

Mehr über das Spiel und die zahlreichen Gameplay-Elemente wie das Zähmen von Monstern, das Bauen von Schlösser und Fliegen auf Besen erfahrt ihr hier. Sobald Citadel: Forged With Fire fertiggestellt wurde, soll das MMO auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Das ist aber frühestens Anfang 2018 der Fall.