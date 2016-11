Cities Skylines: Natural Disasters - Trailer: So gewaltig geht die Welt unter

Mittwoch, 30. November 2016 um 15:07

Gewaltige Flutwellen, Meteoriten und Wirbelstürme erwarten uns in Cities Skylines: Natural Disasters und der Launch-Trailer zeigt die neuen Naturkatastrophen der DLC-Erweiterung mit beeindruckenden Ingame-Szenen. Passend zum Release am 29.11. bekommen wir damit einen guten Einblick in die Gefahren, die unsere Städte in dem 15 Euro teurem Addon erwarten.

Hauptspiel günstig zum DLC-Release

Das Hauptspiel Cities: Skylines wurde zur Veröffentlichung des DLCs auch vorübergehend im Preis gesenkt und kostet derzeit auf Steam nur 7 Euro. Im Test konnte uns Cities: Skylines überzeugen und wurde mit Update 1.1 nur besser. Auch die After-Dark-Erweierung kassierte hohe Punktzahlen im Test. Nur die Winter-Erweiterung Snowfall enttäuschte.

Im Trailer zum Naturkatastrophen-DLC sehen wir übrigens ein Stadion, das gab es als kostenlosen DLC zur EM.

Den Test zu Cities Skylines: Natural Disasters veröffentlichen wir kurz nach Release.