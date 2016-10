Cities: Skylines - Trailer zum »Stadiums European Club Pack« mit Barcelona, Chelsea, Juve und PSG

Cities: Skylines stammt von dem finnischen Entwicklerteam Collosal Order, das sich bereits mit der Verkehrssimulations-Reihe Cities in Motion einen Namen machen konnte. Diesmal handelt es sich allerdings um eine vollständige Städtebau-Simulation, in der Spieler als Bürgermeister etwa auch den Finanzhaushalt, die Wasserversorgung oder die Politik in der Metropole in die eigene Hand nehmen können. Dennoch liegt einer der Schwerpunkte und Kernherausforderungen von Cities: Skylines auf der Straßenoptimierung und dem Verkehr. Während der Aufbau aller erdenklichen Stadtarten (ländlich, industriell, Hightech etc.) prinzipiell möglich ist, bedürfen gerade Großstädte akribischer Planung. Cities: Skylines bietet weitreichende Modding-Möglichkeiten wie Karten- und Gebäude-Editoren.