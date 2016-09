Civilization 6 - Trailer: Norwegens König Harald erobert die Meere

30.09.2016 14 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die Norweger unter Harald Harardrada leben in Civilization 6 für Plünderung und das Salz der See auf ihrer Haut. Die Wikinger können früher als alle anderen Zivilisationen das Meer befahren und so feindliche Küsten plündern, um ihren eigenen Reichtum zu mehren und ihre Feinde klein zu halten.