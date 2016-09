Civilization 6 - Trailer: Saladins Arabien vereint Wissenschaft und Religion

30.09.2016 22 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Saladin ist der Anführer der Araber-Fraktion in Civilization 6. Er legt großen Wert auf Religion und ist damit für den neuen Religionssieg erstklassig positioniert. Aber auch die Wissenschaft gedeiht in Saladins Land, denn mit der Madrasa kann Arabien eine besonders produktive Version der Universität errichten. So steht ein Wissenschaftssieg ebenfalls offen.