Code Vein - Trailer zeigt brutales Dark Souls-Gameplay in Anime-Optik

Montag, 03. Juli 2017 um 16:45

Im Rahmen der Anime Expo in Los Angeles hat Bandai Namco frisches Gameplay zum Action-RPG Code Vein enthüllt. Die neuen Spielszenen zeigen deutlich, dass sich Code Vein in der Tradition von Dark Souls und Bloodborne sieht und eine ähnliche Atmosphäre heraufbeschwört.

In dem etwa zwei Minuten langen Clip bekommen wir ein düsteres Höhlensystem zu Gesicht, in dem sich der Protagonist in 1-gegen-1-Duelle mit schwer bewaffneten Gegnern stürzt. Als ausgestoßener Vampir (Revenant) müssen wir uns nicht nur durch die Überreste einer Zivilisation meucheln, sondern auch ständig Blut trinken, um unsere Fähigkeiten zu stärken und unser Ableben zu verhindern.

Code Vein wird wie Dark Souls ein Koop-System bieten, mit dem wir andere Spieler beschwören können, um gegen besonders starke Gegner bestehen zu können. Code Vein erscheint 2018 für PS4, Xbox One und PC.