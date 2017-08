Conan Exiles - Gameplay-Trailer zum Gratis-Update The Frozen North

Donnerstag, 03. August 2017 um 16:37

Mit dem kostenlosen Update The Frozen North zu Conan Exiles wächst das Survival-Spiel um fast 70% neue Spielwelt. So dürfen die Spieler auf PC und Xbox One ab dem 16. August ein neues frostiges Gebiet im kalten Norden erkunden.

Dort warten nicht nur neue Flora und Fauna, sondern auch neue Fraktionen, neue Baumaterialien, ein Temperatursystem, mehr Waffen und Rüstungen, neue Feinde wie Frostriesen und White-Zombies, neue Dungeons und vieles mehr.

Zudem gibt’s im Charakter-Editor jetzt auch die Möglichkeit den Frost-Gott Ymir, den Herrscher der Stürme, zu huldigen und endlich auch unterschiedliche Bärte auswählen zu können.

