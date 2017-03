Conan Exiles: Interview - »Warum ein Penis-Slider?«

Montag, 06. März 2017 um 14:30

Auf der Game Developers Conference hat Michael Graf Joel Bylos getroffen, den Executive Producer von Conan Exiles. Der hat nicht nur viel über die kommenden Neuerungen für Funcoms Survival-Rollenspiel erzählt, sondern sich auch zu einem Interview überreden lassen, um über den kontroversen Penis-Slider, Early-Access-Eintagsfliegen und die richtige Balance zwischen Single- und Multiplayer-Inhalten zu sprechen.

Conan Exiles befindet sich auf dem PC derzeit in der Early-Access-Phase, im dritten Quartal startet es im Game-Preview-Programm der Xbox One. Im ersten Quartal 2018 steht dann der offizielle Release für PC, PS4 und Xbox One an.

Wir entschuldigen uns für die schlechte Tonqualität - rund um den Conan-Exiles-Besprechungsraum tobte das reguläre Messetreiben der GDC.

