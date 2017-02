Conan Exiles - Jetzt schon kaufen? Video-Fazit vom Experten

Donnerstag, 02. Februar 2017 um 15:44

Trotz Early-Access-Alpha erfreut sich Conan Exiles bereits jetzt großer Spielerzahlen. Über 3.000 Steam-Reviews erzählen über ihre ersten Erfahrungen mit dem Survival-MMO, aber wegen Steams fehlender Qualitätschecks greifen viele Kritiker die Alpha für Dinge an, die völlig normal sind in so einem frühen Stadium.

Deshalb wollen wir Antworten von einem Experten. Coya (CoyaLetsPlay), der in unserem Partnerkanal coyaletsplay vordergründig Survival-MMOs spielt, ist bereits seit Launch an Conan Exiles dran und ordnet im Video-Fazit für uns ein, für wen sich die 30 Euro jetzt schon lohnen. Und ob Conan Exiles langfristig Genre-Primus Ark Konkurrenz machen könnte.

Videomaterial unter anderem von:

Coyaletsplay

Zueljin Gaming

Starsnipe

VintageBeef