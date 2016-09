Counter-Strike: Global Offensive - Trailer: Eleague Major 2017

Counter-Strike: Global Offensive bietet neue Maps, Charaktere-Skins und Waffen, aber auch klassische, neu aufbereitete Inhalte wie die Karte »de_dust2«. Als Grafik-Motor dient wie einst Valves hauseigene Source-Engine. Neue Spielmodi (darunter auch eine Casual-Option), ein Matchmaking-System und Online-Ranglisten sind ebenfalls mit an Bord. Tatsächlich wird zwischen den Casual-Varianten und dem eSport-Matchmaking-Modus stark unterschieden. Matchmaking folgt den offiziellen Regeln für Turniere und Weltmeisterschaften, Spieler werden hier und nur hier in Skillgruppen eingeteilt - je nach eigenem Können. Alle anderen Spielmodi folgen dem Prinzip »Just4Fun«. Saisonal finden sowohl eSport-Meisterschaften (so genannte Majors), als auch Operationen statt. Letzte bieten kurzweilige Quests, neue Karten von Community-Mitgliedern, als auch so genannte Cases - also Waffenkisten. Diese müssen per Echtgeld-Mikrotransaktion geöffnet werden, um zufällige Waffenskins zu bekommen. Deren Wert schwankt enorm, von wenigen Cent bis tausenden Euro. Die Skins sind jedoch rein kosmetischer Natur und nehmen keinen Einfluss auf das Spielgeschehen.