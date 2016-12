Counter-Strike: Global Offensive - Vergleichs-Video: Beliebte Karten im Weihnachts-Look

Donnerstag, 15. Dezember 2016 um 15:34

Der Modder badtRIP hat einigen der beliebtesten Counter-Strike GO Karten einen neuen, weihnachtlichen Look verpasst. Wir werfen einen Blick auf seine Winter Xmas Collection 2K16 und vergleichen sie mit den original Karten. Die Winter Xmas Collection 2K16 by badtRIP ist kostenlos über den Steam Workshop erhältlich. Die Sammlung enthält die klassischen Karten Dust2, Inferno, Train, Cobblestone, Mirage und Overpass. Das Video gibt es auch in 4K-Afulösung bei Candyland auf YouTube zu sehen. Wir haben im Video einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.