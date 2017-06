Crossout - Testvideo zum postapokalyptischen World of Tanks

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 13:48

Crossout schenkt sich den historischen Realismus von World of Tanks und verlagert das Szenario in eine düstere, postapokalyptische Zukunft. Dort schreddern wir mit selbstgebauten Panzern gegnerische Vehikel, ballern was das Zeug hält und sammeln Benzin. Denn ohne Benzin geht nichts in diesem Spiel. Und das entpuppt sich als ziemlicher Fluch - man ahnt es vielleicht schon: Crossout ist Free2Play, und das Bezahlmodell nicht besonders toll.

