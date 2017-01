Dark and Light - Trailer: Drachen zähmen leicht gemacht

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 10:43

Dark and Light ist ein düsteres Survival-MMO mit Fantasy-Setting, das an Ark: Survival Evolved erinnert. Wie die Dinosaurier dort kann man hier Fantasiewesen wie Drachen, Einhörner oder Greife zähmen - Ersters ist im Trailer zu sehen. Alternativ kann man die Kreaturen aber auch töten und ihre Magie stehlen.

Insgesamt soll der Rollenspielaspekt stärker ausgeprägt sein, Spieler können verschiedene Klassen annehmen und sich in Gruppen zusammenschließen, um in der gefährlichen Welt zu überleben - auch verschiedene Fraktionen gibt es. Alles zum Spiel können Sie in unserer Preview nachlesen.