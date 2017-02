Dark Souls 3 - Erstes Gameplay aus dem DLC »The Ringed City«

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 17:57

Bandai Namco hat vier Minuten Gameplay aus dem zweiten großen DLC zu Dark Souls 3 veröffentlicht. The Ringed City erscheint am 28. März für PC, PS4 und Xbox One und führt uns wie Ashes of Ariandel wieder in ein unbekanntes Gebiet.

Verlockend klingt, dass wir erneut Gael nachjagen und im ersten Trailer bereits die kryptische Bezeichnung »Dark Soul of Humanity« gefallen ist, die Lore-Fans sofort aufhorchen lässt. Wie üblich wird es natürlich auch neue Bosse, Waffen und Herausforderungen geben.

Auch das erste Gemaply sieht vielversprechend aus. Zu sehen ist neben der neuen Stadt auch ein erster Boss, der mit seinen flammenden Flügeln durchaus bedrohlich wirkt, sowie ein Ritter mit einem leuchtenden Schwert.