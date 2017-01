Dark Souls 3 - Letzter DLC »The Ringed City« im Ankündigungs-Trailer

Montag, 23. Januar 2017 um 16:15

The Ringed City heißt der zweite und letzte DLC für das Hardcore-Rollenspiel Dark Souls 3. Der Ankündigungs-Trailer zeigt Ingame-Szenen mit Umgebungen und Monstern. Mehr Details zur Ankündigung des DLCs gibt es in unserer Meldung zu The Ringed City.

Außerdem gibt es zwei Release-Daten im Video: Das Addon erscheint am 28. März 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die GOTY-Edition »Dark Souls 3: The Fire Fades Edition« mit allen Inhalten folgt am 21. April 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4.