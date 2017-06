Das Böse in Spielen - Große Themenwoche vom 24.6 bis 1.7. auf GameStar.de

Freitag, 23. Juni 2017 um 17:35

Vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2017 widmen wir dem Bösen in Spielen eine große Themenwoche auf GameStar.de. Im Video erklären Maurice und Micha, woher die Idee zur Themenwoche kam, welche Highlights sie bereithält - und warum Maurice mit einem Schädel spricht.

Beispielsweise widmen wir uns in der Themenwoche der Inszenierung des Bösen in der Far-Cry-Serie, natürlich auch im neuen Far Cry 5. Maurice wiederum wirft ein kritisches Auge auf den Necromancer von Diablo 3. Der Totenbeschwörer ist zwar selbst nicht böse (er bekämpft ja die Schergen der Hölle), spielt aber mit der Ästhetik des Bösen: Schädel, cooles Outfit, Untote erwecken, noch mehr Schädel.

Außerdem feiern wir in dieser Woche ein besonderes Jubiläum: Dungeon Keeper wird 20 Jahre alt. Im Making-Of-Artikel befragen wir Peter Molyneux zur chaotischen Entstehungsgeschichte des Klassikers, inklusive Publisher-Streit und Morddrohung.



Das Böse in Spielen: Alle Artikel und Videos der Themenwoche