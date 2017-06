Dauntless - Trailer zum Koop-RPG: Endboss zu Rüstung verarbeiten

Sonntag, 04. Juni 2017 um 14:19

Der Trailer zum Online-Action-Rollenspiel Dauntless zeigt den Kampf gegen verschiedene Monster und die Belohnung für eine gewonnene Schlacht: Der Spieler zieht los in ein Hub-Gebiet, wo er den besiegten Endboss zu einer Rüstung verarbeiten lässt.

Dauntless erinnert an Monster Hunter und setzt auf Bosskämpfe, die in Gruppen gewonnen werden müssen, sowie auf Crafting und Erkundung. Das Free2Play-Spiel wird von Ex-Mitarbeitern von Riot Games (League of Legends), Bioware (Dragon Age) und Blizzard (Diablo) entwickelt.

Wer Dauntless vorab anspielen möchte, kann sich für die Closed Alpha anmelden.