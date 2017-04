Dawn of War 3 - Intro zur Story-Kampagne: The Exordium

Dienstag, 11. April 2017 um 10:11

Als Einstimmung auf den Release von Dawn of War 3 am 27. April 2017 gibt es das Einführungsvideo zur Story-Kampagne schon jetzt als Trailer zu sehen. Der Clip zeigt die Space Marines im Kampf gegen die Orks. Allerdings gibt es keine Rendersequenzen, sondern nur statische Bilder, die dynamisch arrangiert und in Bewegung gesetzt werden. Auch mit dem Ankündigungs-Trailer zu Dawn of War 3 (gleichzeitig auch das Intro des Spiels) kann die Kampagnen-Einführung beim technischen Aufwand nicht mithalten. Stilvoll ist es dank der starken Lizenz-Vorlage trotzdem.

Dawn of War 3 verbindet die Massenschlachten des ersten Serienteils mit den Helden-Einheiten aus Teil 2 und fügt noch Super-Einheiten ein. Neben dem Multiplayer mit neuen MOBA-Elementen gibt es auch eine Story-Kampagne mit allen drei Rassen des Spiels, den Menschen, Orks und Eldar. Vor dem Release gibt es noch eine Open Beta zu Dawn of War 3.