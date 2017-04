Dawn of War 3 - So führen Sie die Space Marines zu Ruhm und Ehre

Donnerstag, 27. April 2017 um 17:42

Mit unseren Tipps lehren Sie die Feinde des Imperators in Dawn of War 3 das Fürchten: Im Video-Guide zeigen wir die Strategien und Stärken der Space Marines und wie Sie aus ihren besonderen Fähigkeiten am meisten herausholen. Welche Elite-Einheit sollten Sie als erstes freischalten, und welche Einheit der Space Marines wird am meisten unterschätzt? Wir verraten es Ihnen!

Wie sich Dawn of War 3 überhaupt spielt - und warum es das beste Echtzeit-Strategiespiel seit Starcraft 2: Legacy of the Void ist, verrät unser Test-Video.