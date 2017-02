Dawn of War 3 - Story-Trailer zeigt Gameplay und alle drei Fraktionen

Freitag, 17. Februar 2017 um 16:01

Der Story-Trailer zu Dawn of War 3 führt in die Hintergrundgeschichte der Singleplayer-Kampagne ein. Aus einer fremden Welt taucht der Speer von Khaine auf - ein mächtiges Artefakt, hinter dem Eldar, Space Marines und Space Orks gleichermaßen her sind.

So treffen der Captain Gabriel Anglos von den Blood Ravens, Runenprophetin Macha und der Ork-Boss Gorgutz im Ringen um das begehrte Objekt aufeinander, während im Verborgenen der Eldar-Lord Kyre nach Macht strebt.

Warhammer 40.000 Dawn of War 3 erscheint 2017 für PC. In unserer Vorschau zeigen wir erstmals die Orks als spielbare Rasse und ihren Helden Gorgutz in Aktion. Dawn of War 3 ist außerdem Teil unserer großen GameStar-Themenwoche Die Rückkehr der Echtzeit-Strategie.