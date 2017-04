Dawn of War 3 - Test-Video zum besten RTS seit Starcraft 2

Donnerstag, 20. April 2017 um 16:27

Nach sechs Jahren ist es endlich soweit: Dawn of War 3 läutet die triumphale Rückkehr der Warhammer-Strategieserie ein. Im Test-Video zeigen wir, warum Dawn of Wars Comeback ein Paukenschlag für die Echtzeit-Strategie ist - zeigen aber auch, an welchen Problemen das Spiel noch krankt. Und an welche Art von RTS-Spieler es sich überhaupt richtet!

Dazu nehmen wir auf der einen Seite die Einzelspielerkampagne unter die Lupe: Wie abwechslungsreich sind die Missionen, wie umfangreich der Feldzug, wie spannend die Geschichte? Neben Gameplay demonstrieren wir auch die Zwischensequenzen in Aktion.

Auf der anderen Seite steht der Multiplayer von Dawn of War 3 - dem oft vorgeworfen wurde, zu MOBA-lastig und zu sehr eine Abkehr von den Vorgängern zu sein. Im Test-Video erklären wir, warum wir diese Kritik nicht für gerechtfertigt halten. Weitere Eindrücke zum Spiel lesen sie in unserem ausführlichen Test-Artikel zu Dawn of War 3. In unserem Unboxing-Video packen wir die Collector's Edition des Spiels aus.