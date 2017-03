Day of Infamy - Ankündigungstrailer verrät Release-Termin

Freitag, 10. März 2017 um 14:24

Seit Sommer 2016 befand sich Day of Infamy in der Early-Access-Phase. Die ist nun bald vorbei: Mit einem neuen Gameplay-Trailer haben die Entwickler den offiziellen Release-Termin bekannt gegeben.

Die Standalone-Version der gleichnamigen Modifikation für Insurgency (2014) erscheint am 23. März 2017. Der Multiplayer-Shooter bietet dann missionsbasierte Schlachten für bis zu 32 Spieler, die sich in diversen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs ansiedeln.

Für Day of Infamy ließ sich der Entwickler New World Interactive nach eigenen Angaben von der Half-Life-Modifikation Day of Defeat (2001) inspirieren. Der Titel setzt auf die Source-Engine.

