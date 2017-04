Dead Cells - Launch-Trailer zum Early-Access-Start

Donnerstag, 20. April 2017 um 14:26

Dead Cells startet am 10. Mai 2017 in die Early-Access-Phase. Es handelt sich dabei um ein Spiel des neu geschaffenen Genres RogueVania - im Grunde also eine Gameplay-Mischung, die an Metroid, Castlevania und Roguelike-Titel erinnert.

Was es damit auf sich hat, verrät der Launch-Trailer zum baldigen Early-Access-Start. Darin sind erste Gameplay-Szenen zu sehen.

