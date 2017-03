Deadpool 2 - Erster Teaser zur Superhelden-Fortsetzung mit Ryan Reynolds

Sonntag, 05. März 2017 um 14:00

Auf seinem YouTube-Kanal postete Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds einen ersten Teaser für Deadpool 2, die Fortsetzung des Überraschungshits Deadpool. In ihm sehen wir, dass nur weil etwas für Superman funktioniert, es nicht gleich auch für andere Helden funktionieren muss - besonders dann nicht, wenn die Zeit drängt.

Spannend an diesem ersten Blick auf Deadpool 2 ist vor allem, dass der Teaser zwei interessante Easter Eggs beinhaltet (drei, wenn wir Stan Lee mitzählen). Einmal finden wir eine Referenz auf Nathan Summers "coming soon", was ein sehr deutlicher Hinweis auf Cable ist, der schon mehrfach für Deadpool 2 angeteasert wurde.

In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass die Rolle von Stranger Things-Darsteller David Harbour übernommen werden könnte. Allerdings befinden sich andererseits mehrere Poster der Kultserie Firefly im Teaser. Das könnte darauf hindeuten, dass wir Nathan Fillion in dieser (oder einer anderen) Rolle sehen könnten. Ebenso könnte es eine Bestätigung dafür sein, dass Firefly-Schauspielerin Morena Baccarin ihre Rolle als Vanessa wieder aufnehmen wird.

Laut Teaser kommt Deadpool 2 "nicht früh genug". Der offizielle US-Kinostart ist der 2. März 2018.