Deadpool 2 - Teaser: Witziger Kurzfilm zum Sequel mit Ryan Reynolds und Stan Lee

Montag, 06. März 2017 um 05:54

Zum Kinostart des dritten Wolverine-Films Logan bekamen die US-Kinobesucher einen kleinen, witzigen Vorgeschmack auf Deadpool 2 zu Gesicht, in dem neben Titelheld Ryan Reynolds auch Comic-Legende Stan Lee einen Cameo-Auftritt inne hat. Damit dürfte das Geheimnis um die längere Laufspielzeit von Logan geklärt sein, aber auch die vielen Gerüchte um einen Kurzauftritt von Deadpool in Wolverine 3.

Das witzige und knapp vier Minuten lange Video zeigt den Antiheld in Aktion - mit einer amüsanten Anspielung auf die Superhelden, die sich in einer Telefonzelle umziehen bzw. ihrer normalen Kleidung entledigen um dann als Held in Erscheinung zu treten. Leider gelingt das Deadpool nur bedingt, denn während er noch mit seinem Kostüm zu kämpfen hat, kommt er schließlich als Retter in der Not zu spät. Doch diese Niederlage steckt Marvels Antiheld erstaunlich gut weg.

Die Dreharbeiten zu Deadpool 2 von Regisseur David Leitch (John Wick) sollen noch in diesem Jahr an den Start gehen. Schließlich plant das Filmstudio Fox mit einem Kinostart für das Frühjahr 2018. Viel ist über die Handlung zum Sequel nach dem Filmhit Deadpool mit Reynolds als brutalen, rücksichtslosen und sprücheklopfenden Marvel-Antiheld noch nicht bekannt. Einzig ein Auftritt von Cable wurde bereits im Vorfeld bestätigt, eine Besetzung hierzu ist aber noch nicht offiziell bekannt.

