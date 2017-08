Death Wish - Trailer: Bruce Willis sieht im brutalen Rache-Thriller rot

Freitag, 04. August 2017 um 08:00

Im Thriller Death Wish greift Bruce Willis (Stirb Langsam) zur Waffe und nimmt das Gesetz kurzerhand selbst in die Hand. Im ersten Trailer sorgt er brutal und eiskalt für Ordnung in der Stadt - während Leichen seinen Weg pflastern.

Das Remake des Thrillers Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson aus den 1970er Jahren basiert auf einem Roman von Brian Garfield und wird von Horror-Spezialist Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) verfilmt.

Und darum geht es: Paul Kersey (Brude Willis) muss miterleben, wie seine Familie Opfer eines brutalen Überfalls wird. Als Gangster in sein Haus einbrechen, misshandeln sie seine Ehefrau und Tochter. Lediglich das junge Mädchen kann schwerverletz überleben. Paul Kersey rasst vor Wut und greift als einst braver Familienvater zur Waffe. Während er sich auf die Suche nach den Schuldigen begibt, um mit ihnen abzurechnen, macht er Jagd auf weitere Verbrecher, Gangster und Drogendealer in der Stadt und macht kurzen Prozess. Währenddessen feiert ihn die Stadt als Rache-Engel.

In weiteren Rollen spielen Vincent D'Onofrio (Jurassic World) , Elisabeth Shue (Zurück in die Zukunft) und Dean Norris (Breaking Bad) mit.

Der Thriller Death Wish kommt im November in die US-Kinos. Ein deutscher Kinostart-Termin steht noch nicht fest.