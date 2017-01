Decksplash - Ankündigungs-Trailer mit ersten Gameplay-Szenen

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 13:38

Nach Surgeon Simulator und I am Bread wählt Bossa Studios auch in seinem neuesten Projekt einen ungewöhnlichen Ansatz: Beim kompetitiven Online-Spiel Decksplash steuern Spieler unbemannte Skateboards über einen Parkours. In 3vs3-Matches gegen andere Teams geht es jeweils darum, das Gebiet möglichst breitflächig in die eigene Farbe zu tauchen.

Das funktioniert primär über spektakuläre Moves und Stunts - je besser, desto weiter verteilt sich die Team-Farbe. Spezielle Kombinationen dienen wiederum als Verteidigung gegen die Verbreitung der gegnerischen Farbe.

Decksplash startet im Frühjahr 2017 auf Steam in die Early-Access-Phase. Schon etwas früher gibt es eine Alpha-Phase für die sich Spieler ab sofort bewerben dürfen.

Mehr dazu: Decksplash offziell angekündigt