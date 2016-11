Dein Lieblingsspiel: Football Manager 2017 - Der verbotene Fußball

Freitag, 18. November 2016 um 16:27

Deutscher als ein Fußball-Manager kann ein Spiel nicht sein, und trotzdem erscheint der Football Manager 2017 nicht in Deutschland. Schuld daran, ist EA das vertaglich immer noch die notwendigen Rechte der DFL hält. Trotzdem hat der Football Manager auch in Deutschland noch zahlreiche Fans. Einer davon ist Marcel, der in den Videos auf seinem YouTube-Kanal Gamero andere Fans an seiner Karriere als Manager teilhaben lässt. Er erzählt Johannes von seiner Liebe zum Football-Manager, erklärt ihm, wie sogar der Brexit im Spiel simuliert wird und mit welchen Mods man noch mehr Spielspaß aus der Simulation herausholen kann.

