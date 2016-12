Dein Lieblingsspiel: Planet Coaster - Ein würdiger Erbe?

Sonntag, 18. Dezember 2016 um 07:00

Johannes' heutiger Gast Florian hat lange vergeblich auf einen Nachfolger seines ersten echten Lieblingsspiels, Rollercoaster Tycoon, gewartet. Jetzt schickt sich jedoch ein Spiel an, endlich den leeren Platz in Florians Herzen zu füllen. Die Rede ist natürlich von Planet Coaster, dem kürzlich erschienenen Freizeitpark-Manager. Im Sandbox-Modus des Spiels kann sich jeder Achterbahn-Architekt nach Herzenzlust austoben und Attraktionen nach seinen Vorstellungen selbst kreieren.

Allerdings hat Florian am Management-Aspekt von Planet Coaster noch einiges auszusetzen - und seine Katze ebenfalls.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.