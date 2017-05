Destiny 2 auf PC - Video: Warum der Shooter nicht auf Steam gehört

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 14:52

Vor dem offiziellen Live-Stream zu Destiny 2 machte ein Gerücht auf Twitter die Runde, dass der MMO-Shooter auf PC in die Blizzard App wandern wird. Ungeachtet dessen, ob es sich hier um ernstzunehmende Informationen oder einfach nur Getrolle handelt, sind Clape und Michael Obermeier einer Meinung: Das Battle.Net wäre die bessere Wahl für das Spiel.

Ab 19 Uhr zeigt Bungie am 18.5. erstmals Gameplay aus Destiny 2. Anders als das erste Destiny wurde die Fortsetzung bereits für einen PC-Release bestätigt. Bei den Konsolen werden PS4 und Xbox One unterstützt.

Destiny 2 soll am 8. September 2017 veröffentlicht werden. Aber was ist eigentlich die Faszination an Destiny? Dieser Frage sind wir bereits in einem Special auf den Grund gegangen.

Mehr zum Spiel: Warum es die PC-Version von Destiny schwer haben könnte.