Destiny 2: Curse of Osiris - Eröffnungssequenz gewährt erste Einblicke in die Erweiterung

Freitag, 17. November 2017 um 17:00

Mit Curse of Osiris bekommt Destiny 2 das erste große Add-on. Der DLC erweitert sowohl die Geschichte als auch das Gameplay des Hauptspiels. Die wichtigsten Neuerungen haben wir für euch bereits hier in unserem Beitrag zusammengefasst.

Bei dem neuen Trailer handelt es sich eigentlich um die Eröffnungssequenz von Curse of Osiris. Neben dem berüchtigten Warlock Osiris selbst, lernen wir auch seinen munteren Ghost Sagira kennen.

Destiny 2: Curse of Osiris erscheint am 5. Dezember für PS4, Xbox One und PC.