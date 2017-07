Destiny 2 - Trailer: Das steckt in der Beta, PC kommt später dran

Freitag, 07. Juli 2017 um 15:00

Die Offene Beta von Destiny 2 steht an. Ein neuer Trailer von Activision kündigt nun noch einmal den Start der Beta-Phase auf Konsole an. Vom 21. bis zum 23. Juli können Besitzer einer PlayStation 4 oder einer Xbox One Probe spielen. Vorbesteller können sogar noch früher starten: Auf der PS4 beginnt der Early Access zur Beta von Destiny 2 bereits am 18. und auf der Xbox One am 19. Juli.

PC-Spieler müssen allerdings noch ein wenig länger warten, denn auf dem PC startet die Beta erst später. Ein genaues Datum steht zwar noch nicht fest, als groben Release hat Activision aber Ende August genannt.

Termine für PC: Destiny 2 - Release im Oktober, Beta im Juli und August

In der Destiny-2-Beta wird sowohl die erste Mission der Kampagne mit dem Namen “Homecoming” spielbar sein, als auch ein Strike (also eine Koop-Mission) und mit Countdown und Control zwei kompetitive Mehrspieler-Modi.

Außerdem kann man erstmals für eine Stunde am 23. Juli den neuen Social-Space The Farm besichtigen.

Am 24. Oktober erscheint Destiny 2 auf PC. PS4- und Xbox-Spieler dürfen bereits ab 6. September als Hüter in den Kampf ziehen.

