Deus Ex: Mankind Divided - Story-DLC »System Rift«: Launch-Trailer mit Gameplay & Francis Pritchard

24.09.2016 1.633 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Deus Ex: Mankind Divided steht seit dem 23. August in den Ladenregalen, da gibt es auch schon Nachschub für alle, die nicht genug von Adam Jensen bekommen können. Mit System Rift (Systemspaltung) ist am 23. September die erste kostenpflichtige, aber eigentlisch schon zweite Story-Erweiterung des Stealth-Titels erschienen. Passend dazu gibt es einen Launch-Trailer, der uns zeigt, was uns im neuesten Abenteuer von Adam Jensen erwartet.

Mit dabei ist unter anderem ein Charakter, den Spieler bereits aus Deus Ex: Human Revolution kennen und den Adam gerne nie wieder gesehen hätte: Francis Pritchard. Dieser möchte einen alten Gefallen einlösen und schickt Adam daher los, Informationen für ihn zu beschaffen.

Deus Ex: Mankind Divided – System Rift ist eine für sich allein stehende und abgeschlossene Erweiterung, die neue Teile von Prag öffnet.