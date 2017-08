Deutsche Entwickler über Genre-Mixes - »Wir mischen einfach GTA mit Diablo und fertig. Oder?«

Sonntag, 06. August 2017 um 08:00

Zwei Genre zu vermischen, ist ganz leicht - zumindest in Gedanken: Man verbindet einfach GTA mit Diablo, fertig ist der Megahit. Oder? Ach, wenn's nur so einfach wäre! Genre-Mixes enden oft in der Katastrophe, entweder sind sie schlecht gemacht oder niemand will sie kaufen. Wie gefährlich es ist, sich zwischen die Genre-Stühle zu setzen, diskutieren Jan Klose von Deck13 (The Surge) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown) mit Juliane Richter und Benjamin Westphal von Keen Games in dieser Episode von Devplay.

Und zwar unter anderem am Beispiel von Keens Portal Knights, einem Mix aus Action-Rollenspiel und Minecraft. Wie sind die Entwickler auf diese Idee gekommen, und wie schafft man es, zwei Genres zu vermischen, ohne deren Fans vor die Köpfe zu stoßen? Jan Klose wiederum erzählt von einem Mix aus Echtzeit-Strategie und Actionspiel, an dem Deck13 einst arbeitetet - und scheiterte: Die Strategiespiel-Elemente mussten fast komplett raus, weil die Mischung nicht stimmte. Was also macht einen guten Genre-Mix aus, was einen schlechten?



Und wenn Jan Wagner »GameStar Dev« sagt, meint er natürlich »GameStar Plus«.



