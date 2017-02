Deutsche Entwickler über Kreativität - »Sind wir nicht innovativ genug?«

Sonntag, 19. Februar 2017 um 08:00

Innovation steht weit oben auf der Wunschliste vieler Spieler: Es ist doch langweilig, immer dasselbe zu spielen. Entsprechend oft hören Entwickler die Frage: Warum seid ihr nicht mal innovativ und habt wirklich neue Ideen? Über Kreativität - und ihre Grenzen - sprechen Jan Klose von Deck13 (The Surge), Jan Theysen von King Art (Iron Harvest) und Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex) im neuen Devplay-Video.

Deck13 etwa hat viele Beschwerden gehört, dass ihr Lords of the Fallen nur eine Kopie von Dark Souls sei. Umgekehrt wird Piranha Bytes oft gefragt, warum sie kein neues Gothic machen. Ist - um einem alten Barney-Stinson-Leitspruch zu widersprechen - neu doch nicht immer besser? Kann Originalität auch ein Risiko sein? Um das zu ergründen, spielen die Designer eine Art Ideen-Bingo. Und ja, es kommen Ponys, Flammenwerfer und Pixelgrafik darin vor.

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.

