Deutsche Entwickler über Releasetermine - »Das Spiel muss im Oktober rauskommen, Punkt!«

Sonntag, 08. Oktober 2017 um 08:00

Wann erscheint ein Spiel? »When it's done«, würde id Software nun antworten - aber so einfach ist das nicht, zumindest nicht immer. Häufig gibt es nämlich festgelegte Releasetermine, die Entwickler unbedingt einhalten müssen. Aber woher kommen diese Termine? Wer legt sie fest, wonach richten sie sich? Das erklären Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown), Anthony Christoulakis von Keen Games (Portal Knights), Adrian Goersch von Black Forest Games (Rogue Stormers) und Jan Klose von Deck13 (The Surge) in der neuen Episode von DevPlay.

Wie viel Vorlaufzeit brauchen die Entwickler dabei? Muss das Spiel bereits Wochen vor dem eigentlichen Releasetermin fertig sein, um noch Freigabeprozesse zu überstehen? Und was geschieht, wenn es zu diesem Zeitpunkt eben nicht fertig wird? Wer entscheidet, ob es verschoben wird oder unfertig erscheint? Und was sind die Folgen? Außerdem sprechen die Designer über die Vor- und Nachteile gleichzeitiger Releases auf PC und Konsolen. Und darüber, was sich bei der Zusammenarbeit mit Publishern in den letzten Jahren geändert hat.

